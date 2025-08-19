Varco abusivo a Nocera Superiore segnalato a Borrelli: scatta il sequestro

Il sindaco di Nocera Superiore aveva dichiarato: «Mi rammarica constatare che, attraverso una pagina Facebook a lei riconducibile, siano state diffuse notizie parziali o non verificate, che rischiano di minare la credibilità del lavoro serio, trasparente e quotidiano dell’amministrazione comunale». Un’affermazione che, alla luce degli sviluppi, suona oggi in contrasto con la realtà dei fatti: dopo la denuncia, “magicamente”, è scattato il sequestro.

A Nocera Superiore la segnalazione di un varco abusivo da parte del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha portato all’apertura di controlli da parte del Comune e, successivamente, al sequestro dell’opera, risultata priva di autorizzazioni.

Un epilogo che conferma quanto già denunciato dallo stesso Borrelli e ripreso da diverse testate giornalistiche locali: non si trattava di allarmismi o di notizie infondate, ma di un abuso edilizio vero e proprio.

In un messaggio rivolto al consigliere, i cittadini di Nocera Superiore hanno espresso gratitudine per l’attenzione dimostrata: «Grazie alla Sua azione, anche solo con un post, la buona politica ha portato benefici concreti alla comunità», scrivono, invitandolo anche a visitare la città per scoprirne il patrimonio archeologico e paesaggistico.

Nei giorni scorsi non erano mancate le polemiche. Il sindaco aveva infatti dichiarato: «Mi rammarica constatare che, attraverso una pagina Facebook a lei riconducibile, siano state diffuse notizie parziali o non verificate, che rischiano di minare la credibilità del lavoro serio, trasparente e quotidiano dell’amministrazione comunale».

Questa mattina, però, lo stesso primo cittadino ha annunciato ufficialmente l’intervento: «È stato transennato il varco realizzato, in assenza di autorizzazioni, su un muro di proprietà comunale. Proseguono gli accertamenti, avviati lo scorso 11 agosto, da parte degli organi competenti per individuare eventuali responsabilità. L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a tutela della legalità e della sicurezza del territorio».

Alla luce degli sviluppi, la denuncia di Borrelli ha avuto un effetto immediato e tangibile. Un episodio che mette in evidenza quanto la vigilanza civica, l’informazione e la pressione dell’opinione pubblica possano incidere concretamente sulla difesa del territorio.