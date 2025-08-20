Angri. Del Sorbo passa a “Noi Moderati”: «Una scelta di cuore»

La scelta annunciata

Il consigliere provinciale di Salerno Giuseppe Del Sorbo ha ufficializzato la sua adesione a Noi Moderati, il partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Mara Carfagna. Una decisione che non nasce solo da logiche di schieramento, ma – come sottolinea lo stesso Del Sorbo – da una «scelta di cuore, per il bene delle nostre comunità».

«Ho deciso di vivere le istituzioni in prima persona – dichiara –. Servire il territorio significa andare oltre gli interessi individuali, mettere da parte le divisioni e lavorare con sincerità e lealtà per il bene comune».

I contatti romani e le anticipazioni

L’adesione di Del Sorbo era stata già anticipata da Sestante.tv, che aveva segnalato un incontro romano con Mara Carfagna e Pino Bicchielli, durante il quale si sarebbe definito il passaggio non solo del consigliere provinciale ma anche di Carmelina Fattoruso, consigliera comunale di Angri che ha lasciato il “Gruppo Sorrentino” di Grande Angri.

Secondo fonti interne, al gruppo dovrebbe aggiungersi a breve anche l’assessore uscente Maria Immacolata D’Aniello, completando così un nuovo asse politico sul territorio.

Un progetto da allargare

Del Sorbo insiste sul carattere inclusivo della sua scelta: «Non si tratta solo di numeri o di alleanze – spiega – ma di tornare a un impegno autentico, fatto di ascolto e responsabilità. Ci saranno presto nuove adesioni. Sono al lavoro per condividere questo progetto con quanti vorranno mettere al centro le persone, in sinergia con rappresentanti istituzionali e militanti dell’intero territorio provinciale».

