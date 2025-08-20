Campania, allerta meteo gialla per temporali da mezzanotte a domani sera

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di domani, giovedì 21 agosto.

Le zone interessate

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Le previsioni

Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapida evoluzione, con possibili rovesci molto intensi anche se di breve durata. Durante i temporali potranno verificarsi grandinate, fulmini e raffiche di vento.

I rischi

La Protezione Civile richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico, con possibili:

allagamenti,

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,

scorrimento delle acque sulle strade,

caduta massi e frane.

Le raffiche di vento e la grandine potrebbero inoltre causare danni a coperture e strutture esposte, oltre a disagi in mare per il moto ondoso.

Le raccomandazioni

Ai Comuni è stato chiesto di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di mettere in atto tutte le misure previste dai piani di protezione civile, monitorando la stabilità del verde pubblico e mantenendo costante attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.