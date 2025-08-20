Campania, allerta meteo gialla per temporali da mezzanotte a domani sera

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 23:59 di domani, giovedì 21 agosto.
Le zone interessate
L’allerta riguarda l’intero territorio regionale, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).
Le previsioni
Le precipitazioni saranno caratterizzate da rapida evoluzione, con possibili rovesci molto intensi anche se di breve durata. Durante i temporali potranno verificarsi grandinate, fulmini e raffiche di vento.
I rischi
La Protezione Civile richiama l’attenzione sul rischio idrogeologico, con possibili:
-
allagamenti,
-
innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua,
-
scorrimento delle acque sulle strade,
-
caduta massi e frane.
Le raffiche di vento e la grandine potrebbero inoltre causare danni a coperture e strutture esposte, oltre a disagi in mare per il moto ondoso.
Le raccomandazioni
Ai Comuni è stato chiesto di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di mettere in atto tutte le misure previste dai piani di protezione civile, monitorando la stabilità del verde pubblico e mantenendo costante attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.