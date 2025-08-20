Caos a Malpensa: uomo con martello devasta i monitor e appicca un incendio al Terminal 1

I passeggeri presenti hanno immediatamente abbandonato il terminal, riversandosi all’esterno in cerca di sicurezza.

Momenti di panico questa mattina all’aeroporto di Malpensa, a Milano. Intorno alle 11:00, un uomo si è presentato nella zona dei check-in del Terminal 1 armato di martello, colpendo i monitor che riportavano gli orari dei voli in arrivo e in partenza. Subito dopo avrebbe appiccato un incendio vicino all’area partenze, all’altezza dell’imbarco numero 13.

I passeggeri presenti hanno immediatamente abbandonato il terminal, riversandosi all’esterno in cerca di sicurezza. L’uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato bloccato da alcuni viaggiatori e dal personale della sicurezza, che lo hanno trattenuto a terra fino all’arrivo della Polizia.

Nel frattempo, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e disperdere il fumo all’interno dello scalo. Non si registrano conseguenze sui voli in transito, e il terminal è rimasto operativo per tutta la durata dell’emergenza.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo fermato potrebbe essere stato uno dei viaggiatori. Restano ignote, per ora, le motivazioni del gesto.

