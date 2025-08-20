Capaccio Paestum, 16enne si sente male in spiaggia: soccorsa e trasportata in ospedale

La giovane si è accasciata a terra, attirando l’attenzione dei presenti che si sono subito radunati attorno a lei.

Attimi di paura ieri pomeriggio a Capaccio Paestum, nella contrada Laura, dove una ragazza di 16 anni è stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia. La giovane si è accasciata a terra, attirando l’attenzione dei presenti che si sono subito radunati attorno a lei.

A notare la scena una pattuglia della Polizia Locale in transito sul litorale: gli agenti sono immediatamente intervenuti prestando i primi soccorsi e allertando il 118. La ragazza è stata poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia per ulteriori accertamenti.