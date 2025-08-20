Castellammare di Stabia, bene confiscato alla camorra diventa sportello sociale e presidio di legalità

In via Plinio, a pochi metri dall’ufficio postale, nei locali al pian terreno di uno stabile nasceranno infatti un info point e uno sportello di accesso sociale, con servizi dedicati al Terzo settore e attività di facilitazione digitale rivolte in particolare agli anziani.

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata torna a disposizione della comunità stabiese. In via Plinio, a pochi metri dall’ufficio postale, nei locali al pian terreno di uno stabile nasceranno infatti un info point e uno sportello di accesso sociale, con servizi dedicati al Terzo settore e attività di facilitazione digitale rivolte in particolare agli anziani.

Il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco Giuseppe Di Capua hanno effettuato nei giorni scorsi un sopralluogo alla struttura, dove sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’allestimento con strumenti e arredi in vista dell’apertura al pubblico.

«Restituire alla città un bene confiscato alla camorra significa trasformarlo in un’opportunità concreta di crescita – ha dichiarato il sindaco Vicinanza – apriamo una porta all’inclusione, sostenendo il Terzo settore e aiutando i cittadini più fragili ad accedere ai servizi digitali e sociali», come riporta “Metropolis“.

Sulla stessa linea il vicesindaco Di Capua: «Ogni bene sottratto alla criminalità e restituito alla collettività è un colpo inferto all’illegalità: le istituzioni sono più forti della camorra e la città cresce solo nella legalità e nella partecipazione».

All’interno del nuovo presidio, i cittadini potranno ricevere supporto sulle politiche del Terzo settore e assistenza per l’utilizzo degli strumenti digitali della Pubblica Amministrazione, contrastando così anche il rischio di esclusione tecnologica.