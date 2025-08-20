Consorzio di Bonifica. Premio “Orto Sostenibile”: nuove adesioni

Il concorso di Coldiretti e Consorzio di Bonifica conferma l’impegno del territorio per un’agricoltura rispettosa di ambiente, tradizioni e futuro.

Un premio che cresce

Nocera Inferiore. Anche quest’anno il Premio “Orto Funzionale e Sostenibile” si conferma un appuntamento di riferimento per il mondo agricolo. Promosso da Coldiretti e dal Consorzio di Bonifica, il concorso vede aumentare sensibilmente le adesioni, coinvolgendo agricoltori, cooperative, aziende agricole e soprattutto tanti giovani che scelgono di puntare su pratiche rispettose dell’ambiente.

Sostenibilità e tradizione

L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare la cultura della sostenibilità come pratica quotidiana, radicata nella cura della terra e nelle tradizioni contadine. L’entusiasmo con cui il territorio ha accolto il premio è il segno tangibile di un cambiamento che non resta sulla carta ma si traduce in azioni concrete.

Approfondimenti su www.sestante.tv

Le parole del presidente

«La continua crescita di adesioni al Premio – ha sottolineato il presidente Mario Rosario D’Angelo – testimonia la volontà concreta degli agricoltori di essere protagonisti attivi del cambiamento. Un cambiamento che parte dalla terra, dal rispetto per la natura, e dalla consapevolezza che il futuro si costruisce con gesti quotidiani».

Valorizzare le buone pratiche

Gli enti promotori confermano l’impegno a dare visibilità alle esperienze virtuose, creando occasioni di confronto e opportunità di crescita per chi lavora ogni giorno con passione e responsabilità. Il Premio “Orto Sostenibile” diventa così non solo una competizione, ma uno strumento per mettere in rete il meglio dell’agricoltura innovativa e rispettosa.

Poesie tra i vicoli: Sant’Angelo a Fasanella i versi di Arminio