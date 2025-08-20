Cucciolo smarrito sulla provinciale, due poliziotti lo salvano

Con delicatezza e premura lo hanno messo in salvo, coccolandolo e rassicurandolo dopo lo spavento.

Stava attraversando impaurito e disorientato una strada provinciale della provincia di Reggio Calabria, con il concreto rischio di essere investito dalle auto in transito. Un cucciolo, piccolo e indifeso, si è trovato improvvisamente in mezzo al traffico, incapace di trovare una via di fuga.

Per sua fortuna, in quel momento lungo la provinciale transitavano Paolo e Vittorio, due agenti del commissariato di Gioia Tauro a bordo della volante. Notando l’animale in pericolo, i poliziotti si sono immediatamente fermati per soccorrerlo.

Con delicatezza e premura lo hanno messo in salvo, coccolandolo e rassicurandolo dopo lo spavento. Successivamente il cucciolo è stato affidato alle cure di un veterinario, per garantirgli assistenza e sicurezza.

Un gesto semplice ma carico di umanità, che racconta il volto quotidiano della Polizia di Stato: non solo tutela della legalità, ma anche attenzione verso i più fragili.