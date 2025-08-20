Estate Sarnese, piazze gremite a Ferragosto: successo per “Nostalgia ’90” e il concerto di Gianluca Capozzi. Ora si attende Andrea Sannino

Il momento clou è stato sabato 16 agosto con il party “Nostalgia ’90”, che ha trasformato Piazza 5 Maggio in una discoteca a cielo aperto.

Un Ferragosto all’insegna della musica e della partecipazione quello vissuto a Sarno, dove il Comune ha organizzato due serate che hanno richiamato centinaia di persone tra cittadini e visitatori.

Il momento clou è stato sabato 16 agosto con il party “Nostalgia ’90”, che ha trasformato Piazza 5 Maggio in una discoteca a cielo aperto. Tra luci, suoni e i grandi successi degli anni ’90, giovani e meno giovani hanno ballato e cantato fino a tarda sera.

Domenica 17 agosto, invece, è stato protagonista il cantautore napoletano Gianluca Capozzi, che ha emozionato il pubblico con i brani più amati della sua carriera, nella suggestiva cornice della frazione di Foce.

Il sindaco Francesco Squillante, presente con l’amministrazione, ha espresso soddisfazione per la grande partecipazione, sottolineando come Sarno sia riuscita a mostrarsi viva e accogliente nei giorni centrali dell’estate.

Ora l’attesa è tutta per Andrea Sannino, che si esibirà sabato 23 agosto in Piazza 5 Maggio con il suo Via Partenope Summer Tour 2025, portando in città i successi che lo hanno consacrato tra i simboli della nuova canzone napoletana.

Il cartellone dell’Estate Sarnese proseguirà fino a settembre, con eventi, concerti e spettacoli gratuiti promossi dal Comune per rendere la cultura e l’intrattenimento accessibili a tutti.