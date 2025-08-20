Ferrara, incidente di Ferragosto: muore a 44 anni il salernitano Pasquale Parisi

Dopo giorni di agonia in ospedale, l’uomo – che da tempo viveva al Nord per motivi di lavoro – non ce l’ha fatta.

Da
Redazione
-

Originario della frazione Galdo di Sicignano degli Alburni, Pasquale Parisi, 44 anni, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto il giorno di Ferragosto in provincia di Ferrara.

Dopo giorni di agonia in ospedale, l’uomo – che da tempo viveva al Nord per motivi di lavoro – non ce l’ha fatta. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella moglie, nei due figli e in tutti coloro che lo conoscevano.

La notizia ha scosso la comunità di Sicignano degli Alburni, dove Parisi era molto conosciuto e stimato.

Redazione

Sito di informazione. Servizi giornalistici video e testuali 24 ore su 24 dall'Agro Nocerino Sarnese, Area Vesuviana, Monti Lattari, Valle dell'Orco e Valle Metelliana e Salerno Nord.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore