Grave incidente tra Castellammare e Gragnano

Tra Castellammare e Gragnano a Madonna delle Grazie: scooter contro auto. Un ragazzo in condizioni critiche

L’incidente

Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio nella zona di Madonna delle Grazie, al confine tra Castellammare di Stabia e Gragnano. Lo riporta “Stabia News”. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine, impegnati a prestare le prime cure e ad avviare i rilievi per stabilire con precisione la dinamica dell’impatto.

Le prime testimonianze

Secondo le prime ricostruzioni, due giovani viaggiavano a bordo di uno scooter Honda SH quando hanno impattato. Nell’impatto i due ragazzi sono rimasti feriti. Le condizioni di uno di loro appaiono particolarmente gravi ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale. L’altro, pur riportando traumi e contusioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e chiarire se, oltre alla velocità, vi siano altre cause che abbiano contribuito all’incidente.

