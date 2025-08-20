Melito, tenta di rubare uno scooter e lo scaglia contro i Carabinieri: arrestato 29enne

Tentato furto con fuga rocambolesca ieri sera a Melito, dove un uomo di 29 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza locale.
Il giovane è stato colto sul fatto mentre cercava di forzare l’accensione di uno scooter parcheggiato in strada.
Alla vista dei militari, ha reagito in maniera violenta, tentando di fuggire e lanciando il veicolo contro la portiera della gazzella dell’Arma.
Nell’impatto, uno dei carabinieri ha riportato la frattura di un dito mentre cercava di bloccare il fuggitivo.
Il 29enne è stato immediatamente fermato e condotto in camera di sicurezza.
Dovrà rispondere di rapina impropria e danneggiamento aggravato. È in attesa di giudizio.