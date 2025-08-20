Napoli e Penisola Sorrentina, maxi controlli della Guardia di Finanza: lavoro nero, abusivismo e contrabbando nel mirino

I finanzieri hanno scoperto 173 lavoratori in nero o irregolari, soprattutto in strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti balneari e attività di noleggio barche.

Maxi operazione della Guardia di Finanza in tutta l’area metropolitana di Napoli e nei principali poli turistici della provincia. Dall’inizio della stagione estiva, i controlli si sono concentrati su evasione fiscale, lavoro sommerso e abusivismo, con centinaia di violazioni contestate.

Dal mese di luglio, sono emerse 567 irregolarità fiscali in esercizi commerciali selezionati sulla base di specifici alert. Sul fronte del lavoro, tra penisola sorrentina, area flegrea e nolano, i finanzieri hanno scoperto 173 lavoratori in nero o irregolari, soprattutto in strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti balneari e attività di noleggio barche. Sanzionati 74 titolari, con 27 richieste di sospensione per aziende con oltre il 10% di irregolari.

Intensa anche l’attività contro l’abusivismo: sequestrati oltre 36mila articoli e 200 attrezzature balneari lungo le coste da Massa Lubrense a Torre del Greco. Nel comparto turistico-ricettivo, da Napoli a Capri, riscontrate 58 violazioni tra mancanza di codice Cin, prezzi non esposti e camere non autorizzate.

Nel settore trasporti, fermati 4 finti NCC con sequestro dei mezzi, elevate 24 multe ai taxi e identificati 30 parcheggiatori abusivi (9 denunciati per recidiva). I controlli hanno infine portato al sequestro di 247mila articoli contraffatti, 2 milioni di prodotti non sicuri, 24 kg di droga, 249 kg di sigarette di contrabbando, con decine di denunce e un arresto.