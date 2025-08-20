Nocera. Gara di solidarietà per Raffaele, colpito da ictus in aereo: raccolti 12mila euro in pochi giorni

In soli quattro giorni è stata avviata una straordinaria gara di solidarietà che ha permesso di raccogliere 12mila euro, la maggior parte nelle ultime 48 ore, attraverso la piattaforma GoFundMe. A mobilitarsi sono stati amici e conoscenti di Raffaele Pepe, 45 anni, originario di Nocera Inferiore ma residente in Irlanda per lavoro, oggi alle prese con una dura prova.

Il 3 agosto scorso, durante un volo verso Bali insieme alla moglie, Raffaele è stato colpito da un ictus cerebrale. Fondamentale l’intervento immediato del personale medico a bordo, che ha consentito l’atterraggio d’emergenza e il successivo trasferimento in ospedale, dove l’uomo è tuttora ricoverato. Per lui si prospetta un lungo percorso di cure e riabilitazione.