Salerno, il saluto del Generale La Gala ai Carabinieri del Comando Provinciale

Salerno. Prima del trasferimento a Roma, il Generale La Gala ha incontrato i Carabinieri salernitani, esprimendo gratitudine e ricordando i caduti.

L’incontro di commiato

Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, prossimo a trasferirsi a Roma per assumere il comando della Scuola Ufficiali dei Carabinieri, ha incontrato questa mattina i militari del Comando Provinciale di Salerno. Ricevuto dal Colonnello Filippo Melchiorre, ha salutato una rappresentanza dei Reparti territoriali e speciali, insieme ai delegati dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ringraziando tutti per l’impegno quotidiano al servizio della collettività.

Valori e responsabilità

Nel suo intervento, l’alto ufficiale ha sottolineato il valore del lavoro svolto dall’Arma, definendolo “impegnativo ma al tempo stesso esaltante e unico”, e ha richiamato i militari a continuare ad agire con spirito di abnegazione e senso di comunità. Ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e il ruolo decisivo dei Carabinieri nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il ricordo dei caduti

Con parole commosse, il Generale La Gala ha voluto ricordare i due Carabinieri deceduti nel tragico incidente stradale di Campagna, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, indicandoli come esempio di dedizione e appartenenza all’Istituzione. Un pensiero che ha accompagnato l’intera cerimonia, restituendo un momento di intensa partecipazione collettiva.

L’ultimo saluto istituzionale

Al termine della visita, il Comandante della Legione ha incontrato le autorità provinciali, tra cui il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, chiudendo simbolicamente il suo mandato campano con un gesto di vicinanza e rispetto verso il territorio.

