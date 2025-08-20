San Valentino Torio. Piazza Santa Croce_ un recupero storico

Una trasformazione attesa

San Valentino Torio. In questi giorni Piazza Santa Croce sta cambiando volto. I lavori, ormai in fase avanzata, stanno dando forma a un nuovo spazio urbano che non è solo restyling architettonico, ma vera e propria rinascita del cuore cittadino. Dove prima c’era un’area segnata dall’usura del tempo, ora prende forma una piazza moderna, pensata per essere vissuta e condivisa.

Un luogo da vivere

Il progetto, seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero insieme al sindaco Michele Strianese e all’intera amministrazione comunale, punta a restituire alla città uno spazio sicuro, funzionale e accogliente. Pavimentazioni, arredi urbani, verde pubblico e nuove dotazioni renderanno la piazza un punto di incontro centrale, capace di ospitare momenti di socialità, eventi e quotidianità.

Orgoglio e prospettive

L’intervento rappresenta un tassello importante nella strategia di riqualificazione del territorio. L’obiettivo è chiaro: rafforzare il senso di comunità attraverso luoghi simbolici, che tornino a essere vissuti dai cittadini con orgoglio e partecipazione. Piazza Santa Croce diventa così non solo uno spazio rinnovato, ma un segno concreto di attenzione al bene comune.

