Scandalo social, 32mila uomini in un gruppo che condivide foto intime delle mogli senza consenso: la denuncia

Un gruppo social con oltre 32mila iscritti condivide foto intime e private di donne – spesso mogli o compagne – senza il loro consenso, alimentando complicità e approvazione reciproca. La denuncia arriva dalla pagina No Justice No Peace, impegnata nella campagna “Not All Men”, che raccoglie testimonianze di violenza e abusi.

Le immagini pubblicate ritraggono donne in momenti quotidiani, dal costume in spiaggia alla vita domestica, ma vengono sfruttate come materiale di pornografia non consensuale. «È una palese forma di abuso, misoginia e violenza sistemica», denuncia l’associazione, che invita a segnalare immediatamente il gruppo.

Sulla pagina pubblica collegata, diversi utenti hanno già annunciato di aver presentato denuncia alla polizia postale. Chi partecipa, sottolinea No Justice No Peace, «è complice di un crimine».