Smantellata rete di riciclaggio auto tra Lazio, Campania e Calabria

Indagine tra Lazio, Campania e Calabria: auto rubate venivano reimmatricolate con documenti falsi. Arrestato un campano, sequestrati e restituiti sei veicoli.

Le indagini e la scoperta

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha portato allo smantellamento di una rete criminale attiva nel riciclaggio di veicoli rubati. Fulcro del sistema era la reimmatricolazione fittizia delle auto, resa possibile grazie a un amministratore di pratiche auto che intestava i mezzi a ignari titolari di società.

Le indagini sono partite nel febbraio 2023, quando i militari della Stazione di Roma Divino Amore sequestrarono un’Alfa Romeo Stelvio con targhe francesi false. L’auto, rubata in Campania nel giugno 2022, presentava un telaio contraffatto con un adesivo riportante un numero inventato.

Il sistema criminale

Il modus operandi degli indagati prevedeva l’acquisto di vetture rubate, la loro “nazionalizzazione” e la reintroduzione in circolazione grazie a documenti alterati. Gli accertamenti hanno coinvolto Lazio, Campania e Calabria, rivelando un’organizzazione ben strutturata, con basi logistiche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento.

Grazie alle attività investigative sono stati sequestrati e riconsegnati ai legittimi proprietari sei veicoli: tre Alfa Romeo Stelvio, una Smart Fortwo, una Fiat Panda e una Fiat 500X, rinvenuti a Roma.

L’arresto e le misure cautelari

Al termine dell’inchiesta, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 35enne di Boscotrecase, gravemente indiziato di riciclaggio. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Napoli Poggioreale. Come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale condanna definitiva.