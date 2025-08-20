Striano, 71 vocali in mezz’ora: donna condannata per molestie

Una donna di Striano è stata condannata a un mese di reclusione, pena sospesa, per molestie e disturbo alla persona dopo aver inviato 71 messaggi vocali consecutivi su WhatsApp.

Una donna di Striano è stata condannata a un mese di reclusione, pena sospesa, per molestie e disturbo alla persona dopo aver inviato 71 messaggi vocali consecutivi su WhatsApp.

I fatti risalgono all’agosto 2021 e sono stati ricostruiti dai carabinieri di Torre Annunziata. La donna era la compagna del fratello della vittima e il conflitto nacque dall’uso condiviso di una casa estiva concessa dal padre ai figli, come riporta “Sarnonotizie”.

Secondo la denuncia, il fratello della vittima occupò l’immobile in un periodo che spettava alla sorella. Ne scaturì una lite che portò la donna, usando il telefono del figlio, a inviare in circa mezz’ora (dalle 21:28 alle 22:03) una raffica di messaggi vocali con minacce e insulti, a sostegno delle pretese del compagno sulla proprietà.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto la condotta grave e non di lieve entità, sottolineando la natura molesta e reiterata dei messaggi. Per questo ha inflitto la condanna a un mese di reclusione, con sospensione della pena.