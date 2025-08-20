Tentano furto in appartamento, arrestati due georgiani a Salerno

Secondo la ricostruzione della polizia, i due uomini si sarebbero introdotti in un condominio cercando di forzare la porta di un appartamento.

La scorsa notte la Squadra Volante della Questura di Salerno ha arrestato due cittadini georgiani con l’accusa di tentato furto aggravato.

Secondo la ricostruzione della polizia, i due uomini si sarebbero introdotti in un condominio cercando di forzare la porta di un appartamento. I rumori sospetti hanno insospettito un residente, che ha subito chiamato il 112.

Gli agenti intervenuti hanno trovato evidenti segni di effrazione e, dopo un sopralluogo nello stabile, hanno scoperto i due nascosti nel sottotetto. Bloccati sul posto, sono stati ammanettati e condotti in Questura.

