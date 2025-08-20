Tentano furto in appartamento, arrestati due georgiani a Salerno

La scorsa notte la Squadra Volante della Questura di Salerno ha arrestato due cittadini georgiani con l’accusa di tentato furto aggravato.

Secondo la ricostruzione della polizia, i due uomini si sarebbero introdotti in un condominio cercando di forzare la porta di un appartamento. I rumori sospetti hanno insospettito un residente, che ha subito chiamato il 112.

Gli agenti intervenuti hanno trovato evidenti segni di effrazione e, dopo un sopralluogo nello stabile, hanno scoperto i due nascosti nel sottotetto. Bloccati sul posto, sono stati ammanettati e condotti in Questura.