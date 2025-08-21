Addio a Frank Caprio, il “giudice gentile” che ha portato l’umanità in tribunale

Dall’umiltà delle origini italiane alla fama mondiale: l’America e Teano piangono il giudice che ha commosso i social con la sua giustizia compassionevole

Si è spento all’età di 88 anni Frank Caprio, celebre giudice municipale statunitense di origini italiane, reso famoso in tutto il mondo dal programma televisivo Caught in Providence.

Uomo di legge e di cuore, Caprio ha conquistato milioni di persone con il suo approccio umano alla giustizia, diventando una vera e propria icona dei social media.

Nato da una famiglia di emigranti originaria di Teano, nel Casertano, Frank Caprio ha incarnato il sogno americano costruito sul sacrificio, sull’istruzione e sull’integrità morale.

Suo padre, un ex contadino campano emigrato negli Stati Uniti, per mantenere la famiglia lavorava instancabilmente come lattaio e fruttivendolo. “Si alzava alle 4 del mattino, faceva due lavori e non smetteva mai di incoraggiarci a studiare, a rispettare gli altri e ad essere brave persone”, aveva raccontato Caprio in uno dei tanti incontri con la comunità italoamericana.

Una carriera tra giustizia e umanità

Per oltre 30 anni, Caprio ha presieduto il tribunale municipale di Providence, giudicando migliaia di casi con una fermezza sempre accompagnata da empatia.

La sua popolarità è esplosa nel 2015 grazie alla trasmissione Caught in Providence, che ha mostrato al grande pubblico il volto umano della giustizia, fatto di ascolto, comprensione e rispetto per le storie delle persone.

Il programma, inizialmente trasmesso da una rete locale, ha rapidamente conquistato l’attenzione nazionale e internazionale, fino a diventare virale sui social network.

Brevi clip delle sue udienze – tra sorrisi, lacrime e gesti di grande umanità – hanno totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni, rendendo Caprio un volto amato anche da chi non ha mai messo piede in un’aula di tribunale.

Il saluto degli italoamericani

La notizia della sua morte, avvenuta dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas, è stata annunciata dai suoi familiari tramite i suoi canali social ufficiali. “È morto serenamente”, si legge nel comunicato. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dalla comunità italoamericana. Tra i più toccanti, quello degli italoamericani di New York: “Il giudice Frank Caprio è stato una delle anime più gentili che abbiamo incontrato. Ci ha accolto come una famiglia, ci ha trasmesso il suo calore e la sua saggezza. Siamo orgogliosi di averlo conosciuto. Questo fa davvero male. Riposa in pace, giudice. Non sarai mai dimenticato.”

Una lezione che resta

Frank Caprio non è stato soltanto un giudice, ma un simbolo di giustizia vicina alla gente, capace di coniugare il rigore della legge con la comprensione dell’animo umano. Un’eredità morale e culturale che resterà viva nelle aule di giustizia, nei video virali, ma soprattutto nel cuore di chi ha creduto nella possibilità di un mondo più giusto, gentile e solidale.