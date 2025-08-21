Agro nocerino. Truffa milionaria con il bonus facciate: chiesto il processo per 17 indagati

La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone accusate di aver orchestrato un giro truffaldino da milioni di euro legato al bonus facciate.

La Procura di Nocera Inferiore ha chiesto il rinvio a giudizio per 17 persone accusate di aver orchestrato un giro truffaldino da milioni di euro legato al bonus facciate.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, parte da un imprenditore di Nocera Inferiore che aveva aperto una ditta edile individuale in Veneto, costruendo – con la complicità di altre aziende – un sistema fraudolento per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esistenza di oltre 2,5 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti, riferiti a lavori mai effettuati.

Le società coinvolte, secondo gli inquirenti, erano prive di mezzi e strutture, e avrebbero falsamente attribuito i lavori a oltre 20 cittadini ignari, residenti in diverse province italiane, che hanno dichiarato di non aver mai commissionato alcun intervento, come riportato da “Lecronache“.

Una parte dei crediti fittizi, pari a circa 400mila euro, era stata monetizzata tramite cessione a Poste Italiane: con quelle somme l’imprenditore avrebbe acquistato un immobile, trasferito denaro su un conto bancario lituano e redistribuito il resto tra i complici, che poi glielo retrocedevano dissimulando l’origine illecita. Altri crediti, invece, sarebbero rimasti nella disponibilità degli indagati.

Gli imputati rispondono di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio e ricettazione. Già a giugno 2024 il gip aveva disposto sequestri di beni e disponibilità finanziarie per un valore corrispondente ai crediti fasulli monetizzati e a quelli ancora da compensare.

Ora, per i 17 indagati, si profila il processo.