Angri, incontro con i Carabinieri per prevenire le truffe agli anziani

La città di Angri si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato alla sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alla tutela degli anziani, spesso vittime di raggiri e frodi.

Sabato 23 agosto, a partire dalle ore 18:30, presso la Casa del Cittadino, si terrà un incontro pubblico organizzato dal Comune in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Un aiuto concreto contro le truffe

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Cosimo Ferraioli, sarà interamente dedicata alla prevenzione dei reati a danno degli anziani e di chi non ha familiarità con le nuove tecnologie. Durante l’incontro, i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio illustreranno le principali tecniche utilizzate dai truffatori, fornendo esempi concreti e consigli pratici per riconoscere i raggiri e difendersi efficacemente.

L’importanza della segnalazione

Un tema centrale sarà anche quello della collaborazione tra cittadini e istituzioni. Le forze dell’ordine ribadiranno infatti quanto sia fondamentale segnalare subito qualsiasi episodio sospetto, così da prevenire ulteriori tentativi di frode e rafforzare la sicurezza collettiva.

Una comunità più sicura

“È un appuntamento importante – ha sottolineato il sindaco Ferraioli – perché la prevenzione passa prima di tutto dalla consapevolezza. Solo conoscendo i pericoli possiamo difenderci meglio e proteggere i nostri cari”.

L’evento rientra nel calendario di attività volute dall’amministrazione per rafforzare il senso di comunità e la tutela delle fasce più fragili della popolazione.