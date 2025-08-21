Bellizzi in lutto: muore a 24 anni Jerari “Zaka” Zakaria, portiere del Real Bellizzi

Un arresto cardiaco ha stroncato la giovane vita di Jerari Zakaria, conosciuto da tutti come “Zaka”, portiere del Real Bellizzi, morto improvvisamente a soli 24 anni. La tragedia è avvenuta alla vigilia della sua presentazione ufficiale con il club, che si sarebbe dovuta tenere martedì alle ore 19.

Il cordoglio della società

Il Real Bellizzi ha diffuso una lunga e toccante nota:

“Riposa in pace, Zaka. Questo è quando la vita diventa beffa. Oggi, alle 19, era prevista la tua presentazione ufficiale. La tua conferma era già certa da tempo, ma avevamo scelto di aspettare che il nostro mister, Fabio, stesse meglio. Era tutto pronto. E invece no, si è spenta la luce”.

La società lo ricorda come “sempre a disposizione, sempre leale, sempre pronto. Una vita fatta di allenamenti, trasferte, parole dette sottovoce, spogliatoi condivisi, strette di mano, sorrisi semplici. Una vita da uomo vero”.

Il messaggio si conclude con parole di dolore e riconoscenza: “Il calcio oggi non conta. Conta solo il vuoto, l’amarezza, il dolore. Guarda questa squadra, guarda questa gente. Noi ti saremo sempre grati, noi non ti dimenticheremo mai”.