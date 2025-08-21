Capri, carenza di autisti: Atc avvia progetto di formazione per nuovi conducenti

A Capri mancano autisti di autobus e l’azienda del trasporto pubblico locale, Atc, ha deciso di lanciare un progetto di formazione rivolto ai residenti capresi. L

A Capri mancano autisti di autobus e l’azienda del trasporto pubblico locale, Atc, ha deciso di lanciare un progetto di formazione rivolto ai residenti capresi. L’iniziativa è stata annunciata dall’amministratore unico Alberto Villa, che ha confermato come la difficoltà nel reperire conducenti sia un problema diffuso a livello nazionale, ma reso più critico sull’isola dalla limitata disponibilità di personale.

Il programma prevede l’inserimento dei candidati con un contratto annuale, accompagnato dal supporto per conseguire la patente CQC, con prospettiva di assunzione stabile al termine del percorso.

Villa ha inoltre spiegato che i recenti disservizi sono stati aggravati dalle assenze per malattia e permessi parentali, ma grazie allo straordinario degli autisti in servizio l’azienda è riuscita a garantire non solo i collegamenti minimi, ma anche corse aggiuntive per ridurre i disagi all’utenza.

L’Atc ha ribadito infine la disponibilità a proseguire il confronto con sindacati e istituzioni per superare le criticità e migliorare la qualità del servizio pubblico.