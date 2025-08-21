Cardarelli di Napoli tra i primi in Italia a usare il nuovo farmaco che scioglie i coaguli da ictus

All’ospedale Cardarelli di Napoli è stato somministrato per la prima volta un nuovo trombolitico di ultima generazione, capace di sciogliere rapidamente i coaguli di sangue e favorire la regressione dei sintomi nei pazienti colpiti da ictus ischemico

All’ospedale Cardarelli di Napoli è stato somministrato per la prima volta un nuovo trombolitico di ultima generazione, capace di sciogliere rapidamente i coaguli di sangue e favorire la regressione dei sintomi nei pazienti colpiti da ictus ischemico. Due donne sono già state trattate con successo e sono attualmente in osservazione.

Il farmaco, somministrato per via endovenosa in bolo unico, agisce legandosi alla fibrina presente nel trombo e disgregandone la matrice, migliorando così il flusso sanguigno. Rispetto alle terapie tradizionali, consente una maggiore rapidità e semplicità di utilizzo, con esiti clinici equivalenti – e secondo alcuni studi superiori – in termini di ricanalizzazione vascolare e recupero funzionale.

“È un passo avanti decisivo nella lotta contro l’ictus – ha spiegato il dottor Vincenzo Andreone, direttore della Neurologia e Stroke Unit del Cardarelli – e il nostro ospedale è tra i primi in Italia ad adottare questa innovativa terapia, sicura ed efficace secondo la letteratura scientifica”.

Il direttore generale Antonio D’Amore ha sottolineato come il Cardarelli sia già tra le prime quattro strutture italiane, prima al Sud, per numero di ricoveri trattati con trombolisi: “Questa innovazione ci permette di migliorare ulteriormente gli standard di cura e conferma il nostro ruolo di centro di riferimento a livello nazionale”.