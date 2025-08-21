Caserta. Paura a Vairano Scalo, bimbo chiuso in auto

Caserta. A Vairano Scalo bimbo di 18 mesi rimane chiuso in auto. Salvato dai carabinieri che hanno rotto un finestrino.

L’incidente

Un pomeriggio di paura a Vairano Scalo, nel Casertano, dove un bimbo di appena diciotto mesi è rimasto accidentalmente chiuso all’interno dell’auto della madre. Tutto è accaduto nel parcheggio del cimitero, dove la giovane donna, residente a Marzano Appio, si era recata per fare visita ai defunti di famiglia.

Il piccolo, seduto nel seggiolino di sicurezza, stava giocando con le chiavi e il telecomando del veicolo quando ha premuto involontariamente il pulsante di chiusura centralizzata, rimanendo intrappolato.

L’intervento

La mamma, dopo aver inutilmente provato a forzare le portiere, ha lanciato la disperata chiamata al 112. In pochi minuti i carabinieri della Stazione di Vairano Scalo sono arrivati sul posto, trovando la donna in lacrime e il bimbo che piangeva disperato all’interno della vettura sotto il sole cocente.

I militari, senza esitazioni, hanno infranto uno dei deflettori dell’auto e aperto la portiera, riuscendo così a liberare il piccolo.

Il lieto fine

Il bambino, fortunatamente illeso, è stato immediatamente riaffidato alla madre, che tra le lacrime ha ringraziato i carabinieri con un abbraccio commosso. Attimi di paura che si sono conclusi con un lieto fine, grazie al pronto intervento dei militari.