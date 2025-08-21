Castellammare di Stabia, sorpreso a pescare datteri: denunciato 55enne pregiudicato

Un blitz della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha portato alla denuncia di un 55enne sorpreso a pescare datteri di mare, pratica severamente vietata perché distruttiva per i fondali.

Un blitz della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha portato alla denuncia di un 55enne sorpreso a pescare datteri di mare, pratica severamente vietata perché distruttiva per i fondali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, è stato colto in flagrante durante un’attività di appostamento condotta dagli uomini guidati dal capitano di fregata Andrea Pellegrino, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli.

Il pescatore di frodo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e sono in corso indagini per accertare la presenza di eventuali mandanti o acquirenti.

La pesca dei datteri, molto ricercati e redditizi sul mercato nero, continua a rappresentare una piaga diffusa nel territorio stabiese e in Penisola Sorrentina, con gravi danni per l’ecosistema marino.