Cava de’ Tirreni, truffa da 73mila euro per l’alloggio comunale: pena confermata

È definitiva la condanna a due anni e un mese di reclusione per un 48enne di Cava de’ Tirreni, accusato di aver truffato una famiglia nell’acquisto di un alloggio di edilizia popolare.

Secondo le indagini della Procura di Nocera Inferiore, tra il 2022 e il 2023 l’uomo si era presentato come avvocato, proponendosi di seguire la pratica di un appartamento comunale messo all’asta. Con la promessa di curare il trasferimento di proprietà, riuscì a farsi consegnare oltre 73mila euro, mai versati al Comune, come riporta “Il Mattino“.

La polizia giudiziaria ha documentato il raggiro con assegni circolari e altre prove, accertando anche false dichiarazioni e sostituzione di persona. Dopo la condanna in primo grado, l’imputato aveva annunciato un piano di restituzione, mai rispettato.

La pena è stata ridotta in via automatica dopo la rinuncia all’appello ed è ora definitiva.