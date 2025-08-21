Medico napoletano soccorre passeggero colto da malore in volo: “Non sono un eroe, ho solo fatto il mio dovere”

Attimi di paura su un volo da Los Angeles a Monaco di Baviera, quando un passeggero di circa 50 anni, cardiopatico, ha perso conoscenza mentre l’aereo sorvolava la Groenlandia, lontano da qualsiasi scalo di emergenza.

A intervenire è stato Roberto Allocca, neurologo dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Scampia, che si trovava a bordo. Con l’aiuto del personale di cabina e di un altro medico, ha prestato le prime cure al viaggiatore, stendendolo, controllando i parametri vitali e somministrandogli ossigeno. Dopo alcuni minuti, l’uomo ha ripreso conoscenza.

“Non sono stato un eroe, è il senso del mio mestiere: quando c’è bisogno ci si rende disponibili”, ha raccontato Allocca a Fanpage.it.

Il momento più curioso è arrivato quando il paziente, polacco e poco pratico di lingue straniere, ha notato la tuta del Napoli indossata dal medico: “Ha fatto il nome di Zielinski e si è subito rasserenato”, sorride Allocca.

All’atterraggio a Monaco il passeggero stava bene e ha ringraziato il medico, che ha rifiutato un regalo simbolico offertogli dall’equipaggio.