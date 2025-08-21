Napoli non si ferma: Agosto blindato tra controlli, arresti e sequestri

Anche con la città rallentata dal caldo e dalle ferie, nessuna zona è rimasta franca.
Porta Nolana, il Vasto, Scampia, San Pietro a Patierno: frammenti di una mappa urbana uniti da un unico denominatore comune – la presenza costante e decisa dei Carabinieri.
Dietro le serrande abbassate a metà, sono emersi magazzini abusivi, allacci elettrici irregolari, alimenti conservati in condizioni igieniche precarie.
In strada, invece, piccoli pusher, coltelli nascosti, parcheggiatori abusivi operativi anche davanti ai divieti. Una fotografia chiara di una micro-criminalità che non va in vacanza.
In poche ore, la Compagnia Stella ha messo a segno una lunga serie di interventi.
- Tra Porta Nolana e Corso Garibaldi, un 19enne georgiano e un 40enne incensurato sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio.
- Sempre in centro, un cittadino sudafricano classe ’61 è stato trovato in possesso di un coltello a lama fissa, mentre un 65enne – già sanzionato nei giorni precedenti – è stato sorpreso a esercitare nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo, a pochi metri dal Museo Archeologico Nazionale.
- Nel quartiere Vasto, è scattato il sequestro per un deposito alimentare abusivo, legato a un minimarket etnico. I militari hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse.
- A Scampia, un 60enne originario di Camposano dovrà spiegare il motivo per cui portava con sé un paio di forbici appuntite.
- Due detenuti sono stati denunciati per evasione dopo essere stati sorpresi in strada, in violazione delle misure restrittive imposte.
- In via Micheluzzi, a ridosso del carcere di Secondigliano, i Carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione di un 39enne, sequestrando kobret, eroina, crack e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.
- Non solo droga: in via Fava sei pregiudicati sono finiti sotto inchiesta per furto di energia elettrica. I loro appartamenti risultavano allacciati abusivamente alla rete elettrica, senza alcun contatore a misurare i consumi.
Infine, un’ampia attività sanzionatoria sul fronte del codice della strada: 20 infrazioni contestate, per un totale di oltre 25mila euro di multe e quattro veicoli sequestrati.
Una risposta concreta a chi ancora si illude che agosto, a Napoli, significhi “liberi tutti”.