Nocera Inferiore, avvocati in visita al carcere: “Sovraffollamento dramma nel dramma”

Nocera Inferiore – Nell’ambito delle iniziative promosse dall’Unione Camere Penali Italiane per mantenere alta l’attenzione sulle condizioni di detenzione nelle carceri, anche la Camera Penale di Nocera Inferiore ha fatto visita ieri alla casa circondariale.

Dopo un incontro con il vice direttore Suozzo e con il comandante della Polizia penitenziaria Arancio, i legali nocerini hanno ispezionato le varie sezioni, riscontrando una situazione critica. A fronte di una capienza di 390 posti, infatti, i detenuti presenti sono circa 600. Tra i principali problemi segnalati: l’inadeguatezza strutturale dell’edificio, la presenza eterogenea dei reclusi – molti dei quali stranieri – e la carenza di personale, come riporta “Lecronache“.

Un miglioramento si registra però nell’organizzazione delle traduzioni per le visite mediche, garantite entro 48 ore, mentre il settore femminile risulta pienamente in linea con la capienza.

“È necessario ricordare a chi ha responsabilità diretta che le condizioni inumane e degradanti in cui vivono i detenuti diventano ancora più insopportabili in estate. Il sovraffollamento rappresenta il dramma nel dramma delle carceri italiane: dall’inizio dell’anno si sono già registrati 54 suicidi. Non c’è più tempo”, hanno dichiarato i rappresentanti dell’avvocatura del foro nocerino, tra cui il presidente Nobile Viviano, insieme ad Arturo della Monica, Rosanna Zequila, Giovanna Ventre, Giovanna Fasanino, Fabio Annosi, Gaspare Dalia, Giovanni Pentangelo e Giacomo Morrone.