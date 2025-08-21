Nocera Inferiore, dissuasori di velocità e sosta in via Garibaldi e via Barbarulo

Il sindaco ha espresso gratitudine verso le attività commerciali e i titolari delle concessioni dei varchi carrabili che hanno collaborato all’attuazione del provvedimento.

Proseguono gli interventi di sicurezza stradale a Nocera Inferiore. Su indicazione del sindaco Paolo De Maio, sono in corso i lavori per l’installazione di dissuasori di velocità e di sosta lungo via Garibaldi e via Barbarulo, due delle strade più trafficate e segnalate dai cittadini.

L’iniziativa nasce a seguito delle numerose segnalazioni ricevute dall’amministrazione comunale, che ha deciso di intervenire in attesa della predisposizione della nuova Zona a Traffico Limitato (ZTL).

Collaborazione con i cittadini e le attività

Il sindaco ha espresso gratitudine verso le attività commerciali e i titolari delle concessioni dei varchi carrabili che hanno collaborato all’attuazione del provvedimento:

“Ringraziamo le attività commerciali e i titolari dei varchi per la collaborazione e il senso civico dimostrato”, ha dichiarato De Maio.

Un passo verso la nuova mobilità

Con l’installazione dei dissuasori, l’amministrazione intende migliorare la sicurezza della circolazione e regolamentare la sosta selvaggia, fenomeni che negli ultimi tempi hanno creato disagi a residenti e commercianti. I lavori rappresentano un primo passo verso l’entrata in vigore della nuova ZTL, destinata a ridisegnare la mobilità del centro cittadino.