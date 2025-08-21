Paura alla Scogliera di Ascea: minorenne cade da uno scoglio e finisce in ospedale

Un ragazzo minorenne, mentre faceva il bagno in mare insieme ad alcuni amici, è scivolato accidentalmente da uno scoglio.

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri in località Scogliera ad Ascea. Un ragazzo minorenne, mentre faceva il bagno in mare insieme ad alcuni amici, è scivolato accidentalmente da uno scoglio riportando un trauma cranico ed escoriazioni su diverse parti del corpo.

I soccorsi

Alcuni bagnanti presenti in zona sono intervenuti subito con un gommone, riuscendo a portare il giovane in spiaggia. Pochi minuti dopo sono arrivati anche i sanitari del 118, che lo hanno trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.