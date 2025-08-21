Rosaria Aliberti in tour nella provincia di Salerno: “Politica di presenza, ascolto e concretezza”

Continua il tour di Rosaria Aliberti nella provincia di Salerno. L’esponente di Forza Italia ha raccontato attraverso i social la sua giornata a Capaccio Paestum, tappa significativa di un percorso che la vede incontrare amici, amministratori, cittadini e sostenitori.

«In questi giorni sto girando la provincia per ascoltare le persone e condividere con loro una politica fatta di presenza, ascolto e concretezza» ha dichiarato.

Incontro con Angelo Quaglia

A Capaccio Paestum, Aliberti era accompagnata da Angelo Quaglia, candidato della lista forzista. La definizione che ne dà è chiara: «Angelo rappresenta alla perfezione lo spirito della nostra squadra. È un amministratore che ha scelto di aderire con convinzione a Forza Italia, dimostrando radicamento sul territorio, competenza amministrativa, capacità di dialogo e una grande passione per la sua comunità».

Forza Italia e il radicamento sul territorio

L’incontro conferma l’obiettivo di rafforzare la presenza di Forza Italia nei comuni della provincia salernitana, puntando su candidati che coniughino esperienza amministrativa e legame con la comunità.

Aliberti, nel suo messaggio, ha voluto sottolineare come il progetto politico del partito si basi su una rete di persone motivate e radicate sul territorio, con l’intento di dare risposte concrete ai cittadini.