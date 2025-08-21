Salerno, infermieri senza divisa: ricorso blocca la fornitura del vestiario sanitario

Gli infermieri recentemente assunti dall’ASL di Salerno non possono svolgere regolare servizio perché sprovvisti della divisa sanitaria obbligatoria. Una situazione paradossale che sta creando disagi operativi e malumori tra il personale, già sottoposto a forti pressioni.

Forniture bloccate e personale in difficoltà. Gli infermieri recentemente assunti dall’ASL di Salerno non possono svolgere regolare servizio perché sprovvisti della divisa sanitaria obbligatoria. Una situazione paradossale che sta creando disagi operativi e malumori tra il personale, già sottoposto a forti pressioni.

Secondo i chiarimenti forniti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, lo stop sarebbe legato a un ricorso presentato da un concorrente quarto classificato nella gara per il servizio di lavanolo, bandita oltre due anni fa. Il contenzioso ha di fatto impedito l’avvio della distribuzione delle nuove divise non solo all’ASL di Salerno, ma anche ad altre strutture sanitarie campane.

La società vincitrice, pronta a garantire la consegna in tempi brevi, ha dichiarato: «Non ci resta che attendere una rapida risoluzione amministrativa, così da superare l’impasse e consentire al personale di lavorare in condizioni adeguate».

La denuncia pubblica era stata sollevata da Adolfo Ardovino, commissario del sindacato Fisi Salerno e Provincia, che ha evidenziato le gravi ripercussioni sul servizio. In alcune sedi, infatti, gli infermieri sono stati assegnati ai turni ma non possono salire a bordo delle ambulanze poiché privi dei dispositivi di protezione individuale certificati. Una condizione che non solo penalizza la professionalità degli operatori, ma rischia anche di rallentare le attività di soccorso, proprio nel periodo estivo caratterizzato da un forte aumento delle emergenze.