Sarno. Cuccioli buttati in un canale, salvati dai Vigili Urbani

Sarno – Una storia a lieto fine quella avvenuta questa mattina in località Villavenere – contrada Perillo, dove otto cuccioli abbandonati in un canale sono stati tratti in salvo grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Municipale di Sarno.

A scoprire e soccorrere i piccoli sono stati il Vice Comandante Aristide Rendina e l’Agente Salvatore Aufiero, che non hanno esitato a intervenire per mettere al sicuro gli animali. Un’azione rapida e coraggiosa che ha evitato un epilogo tragico, come riporta “Sarnonotizie“.

I cuccioli, fortunatamente in buone condizioni, sono stati affidati al rifugio “Ti salvo con il cuore” gestito da Carmela Esposito, che ora si occupa di loro. I cagnolini sono già in attesa di una famiglia che possa accoglierli con amore.

Chi fosse interessato ad adottare uno dei cuccioli può mettersi in contatto direttamente con il rifugio al numero 349 4542989.

Un gesto di crudeltà, quello dell’abbandono, trasformato in un messaggio di speranza grazie all’impegno degli agenti e alla rete di volontari che ogni giorno si battono per il rispetto e la tutela degli animali.