Scafati, al via gli interventi di manutenzione nelle scuole: obiettivo riapertura a settembre

Sono partiti questa mattina a Scafati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli istituti scolastici cittadini, con l’obiettivo di garantire strutture pienamente funzionanti e pronte per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il sindaco Pasquale Aliberti ha annunciato l’avvio degli interventi, sottolineando che l’amministrazione è al lavoro anche durante il periodo estivo per rispondere in tempi rapidi alle esigenze delle scuole.

Gli interventi già effettuati

Plesso Bagni : sostituita l’intera tubazione esterna collegata alla vasca di raccolta per risolvere i problemi di deflusso dei reflui; ripristinati gli scarichi e la piena funzionalità dei servizi igienici.

Plesso Purgatorio: risolte le criticità legate alla pressione dell’acqua al primo piano, sostituite le vaschette e ripristinate sia la funzionalità dei bagni sia quella delle persiane.

I prossimi lavori

A partire dalla prossima settimana, gli operai saranno impegnati nei plessi di via M. D’Ungheria e San Pietro, dove verranno installate nuove grate di protezione. A completare il programma, anche interventi di decespugliamento e manutenzione del verde pubblico.

Le parole del sindaco

“Le vacanze per noi non sono mai iniziate – ha dichiarato Aliberti –. L’obiettivo è uno solo: farci trovare pronti con tutte le scuole del territorio all’avvio del nuovo anno scolastico”.