Scafati, al via i lavori allo Stadio Comunale: “Un miracolo amministrativo, che bello la prima in casa”

Con un lungo post sui social, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria allo stadio comunale “Giovanni Vitiello”. Un intervento dal valore di 900mila euro, atteso da anni e che permetterà alla Scafatese Calcio di guardare con fiducia al prossimo campionato.

«Alle chiacchiere rispondiamo con un miracolo – ha scritto Aliberti –. Dopo mesi di critiche e di linguaggio violento da parte di chi sperava che non ce la facessimo, oggi possiamo dire che i lavori sono partiti».

Lavori sul manto erboso e adeguamento della struttura

La priorità sarà data al rifacimento del manto erboso, condizione necessaria per consentire alla squadra gialloblù di disputare le partite casalinghe a Scafati e non in impianti esterni. Contestualmente, gli interventi riguarderanno l’adeguamento complessivo della struttura, con l’obiettivo di renderla quasi pronta anche per una categoria superiore.

Il sindaco ha inoltre anticipato che la prossima settimana sarà convocato un tavolo tecnico per valutare la possibilità di destinare una curva ai tifosi canarini, richiesta avanzata più volte negli anni.

Il sostegno alla Scafatese e i sacrifici della maggioranza

Aliberti ha voluto ringraziare in particolare il presidente della Scafatese, Romano, «che ha fatto grandi sacrifici per mettere in piedi la squadra», l’assessore Giovanni Di Palma, i dirigenti comunali e i membri della maggioranza che, a suo dire, hanno rinunciato alle ferie pur di accelerare le procedure burocratiche.

«In tante città italiane – ha sottolineato – diverse squadre non potranno utilizzare i propri stadi e saranno costrette a giocare fuori. A Scafati, invece, grazie all’impegno di tutti, stiamo regalando una soddisfazione che sembrava impensabile».

Sport e immagine della città

Per Aliberti, lo sport rappresenta un tassello fondamentale nell’immagine di Scafati: «Con il calcio e con il basket – ha scritto – Scafati deve diventare la regina dello sport in Campania. Cresce la squadra, cresce la città».

Il primo cittadino ha quindi augurato «una grande annata a tutto lo sport scafatese», rivendicando il risultato come un “miracolo amministrativo” che restituisce entusiasmo e speranza alla comunità.