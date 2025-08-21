Sorrento difende il suo cuore seicentesco: no all’hotel nel monastero

Sorrento dice no alla conversione del Monastero delle Grazie in struttura ricettiva.

In città monta la protesta per la possibile trasformazione dello storico complesso seicentesco in una casa vacanza o in un hotel.

A mobilitarsi sono stati cittadini, comitati e associazioni, che hanno lanciato una petizione popolare già sottoscritta da oltre 800 persone in pochi giorni.

L’obiettivo? Salvaguardare l’identità storica e sociale del Monastero di Santa Maria delle Grazie, edificio risalente al 1600 e per secoli sede delle suore di clausura domenicane.

Dopo l’uscita dell’ultima religiosa, la comunità teme un futuro commerciale per l’immobile.

La richiesta è chiara: destinare l’edificio a finalità sociali e culturali, in linea con la volontà della fondatrice, Berardina Donnorso, che – tornata a Sorrento dopo un sequestro da parte dei turchi – fece voto di costruire un luogo di accoglienza per giovani donne povere, donando il terreno per la costruzione del convento.

Il complesso è imponente: un quadrilatero delimitato dalle strade San Francesco, Beato Donnorso, Santa Maria delle Grazie e Piazza Sant’Antonino.

All’interno, tre chiostri e un’ampia area verde. Dichiarato bene culturale di interesse pubblico, il Monastero è soggetto alla tutela del Ministero della Cultura, che dovrà valutare ogni proposta di cambio di destinazione.

I promotori della petizione hanno inviato un appello al commissario prefettizio del Comune, Rosalba Scialla, chiedendo un intervento urgente per definire la destinazione d’uso del bene. “Non vogliamo che un pezzo della nostra storia venga snaturato per inseguire la rendita turistica.

Vogliamo un luogo vivo, aperto, al servizio della collettività”, si legge nel documento.

Il Monastero delle Grazie non è solo un edificio: è un simbolo di fede, solidarietà e appartenenza.

Per Sorrento, perdere questo patrimonio significherebbe perdere un pezzo della propria anima.