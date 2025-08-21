Trecase, moto travolge donna: due feriti gravi ma non in pericolo di vita

Una donna, mentre attraversava, è stata investita in pieno da una moto: il centauro, nell’impatto, è rimasto ferito a sua volta.

Paura ieri mattina a Trecase, lungo la strada dove un tempo sorgeva l’ufficio di collocamento oggi dismesso. Una donna, mentre attraversava, è stata investita in pieno da una moto: il centauro, nell’impatto, è rimasto ferito a sua volta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso entrambi i feriti, trasportati d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La donna ha riportato la frattura del femore, mentre l’uomo ha subito una frattura del bacino e lesioni alle costole. Entrambi, residenti a Trecase, restano ricoverati in osservazione: le loro condizioni non sono considerate in pericolo di vita.

L’incidente ha riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale nell’area vesuviana, già teatro di numerosi sinistri nelle ultime settimane tra Boscoreale, Trecase, Boscotrecase e Torre del Greco. I residenti denunciano da tempo corse a velocità elevata, scarsi controlli e assenza di dissuasori: «Non è la prima volta – spiegano – servono dossi e verifiche più frequenti».