Vesuvio, riaperto il sentiero “Fiume di Lava” dopo i controlli di sicurezza

Da ieri è di nuovo percorribile il sentiero n. 9 “Il Fiume di Lava”, uno degli itinerari più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio. Il tracciato era stato chiuso in via precauzionale dopo l’incendio che aveva interessato alcune aree del territorio.

Da ieri è di nuovo percorribile il sentiero n. 9 “Il Fiume di Lava”, uno degli itinerari più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio. Il tracciato era stato chiuso in via precauzionale dopo l’incendio che aveva interessato alcune aree del territorio.

I tecnici incaricati hanno effettuato accurati sopralluoghi, verificando che il sentiero non è stato toccato dal fuoco. Le aree circostanti sono state messe in sicurezza e decespugliate, e lungo il percorso non sono stati riscontrati ostacoli o rischi per gli escursionisti.

Grazie a questi interventi, l’Ente Parco ha autorizzato la ripresa delle attività turistiche. “Ogni riapertura è un passo importante, frutto di lavoro intenso e grande attenzione – ha commentato il presidente Raffaele De Luca – È bello rivedere i turisti sui nostri sentieri, ma la ripartenza deve avvenire con la massima cautela. La priorità resta la sicurezza dei visitatori e la tutela di un ambiente fragile”.

Contestualmente è stata decisa anche la riapertura di tratti dei sentieri 4 e 5, ricadenti nella Riserva Forestale di Protezione “Tirone Alto Vesuvio”.