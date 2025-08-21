Vesuvio, riaperto il sentiero “Fiume di Lava” dopo i controlli di sicurezza

Da ieri è di nuovo percorribile il sentiero n. 9 “Il Fiume di Lava”, uno degli itinerari più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio. Il tracciato era stato chiuso in via precauzionale dopo l’incendio che aveva interessato alcune aree del territorio.
I tecnici incaricati hanno effettuato accurati sopralluoghi, verificando che il sentiero non è stato toccato dal fuoco. Le aree circostanti sono state messe in sicurezza e decespugliate, e lungo il percorso non sono stati riscontrati ostacoli o rischi per gli escursionisti.
Grazie a questi interventi, l’Ente Parco ha autorizzato la ripresa delle attività turistiche. “Ogni riapertura è un passo importante, frutto di lavoro intenso e grande attenzione – ha commentato il presidente Raffaele De Luca – È bello rivedere i turisti sui nostri sentieri, ma la ripartenza deve avvenire con la massima cautela. La priorità resta la sicurezza dei visitatori e la tutela di un ambiente fragile”.
Contestualmente è stata decisa anche la riapertura di tratti dei sentieri 4 e 5, ricadenti nella Riserva Forestale di Protezione “Tirone Alto Vesuvio”.