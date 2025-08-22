Addio a Giovanni Adinolfi, giornalista salernitano scomparso a 41 anni

Aveva 41 anni e, pur vivendo da tempo a Pisa, seguiva con passione e professionalità le vicende della Salernitana.

Grande cordoglio nel mondo del giornalismo salernitano per la prematura scomparsa di Giovanni Adinolfi, collaboratore di Salernitananews.it. Aveva 41 anni e, pur vivendo da tempo a Pisa, seguiva con passione e professionalità le vicende della Salernitana.

“Lo avevamo incontrato l’ultima volta lo scorso giugno a Genova”, riporta “Telecolore“, “in occasione del playout con la Sampdoria: garbato, sorridente, sempre puntuale nei suoi racconti.” La notizia della sua improvvisa scomparsa lascia sgomenti e addolorati colleghi e amici.

Un pensiero commosso va alla sua famiglia e alla redazione di Salernitananews.it.