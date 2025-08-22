Campania, incidente sul lavoro: operaio perde quattro dita in una pressa

A dare l’allarme è stato un collega, che ha chiamato subito i soccorsi. Il 33enne è stato liberato dalla pressa e assistito sul posto, per poi essere trasferito all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

Grave infortunio sul lavoro nell’area industriale di Pignataro Maggiore (Caserta), dove un operaio di 33 anni ha riportato l’amputazione di quattro dita della mano mentre utilizzava una pressa.

L’incidente è avvenuto nella serata di mercoledì. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Capua e del personale dell’Asl di Caserta, il lavoratore – residente a Pastorano e regolarmente assunto – è rimasto con la mano incastrata nel macchinario per cause ancora in fase di ricostruzione, riportando fratture e profonde lacerazioni.

A dare l’allarme è stato un collega, che ha chiamato subito i soccorsi. Il 33enne è stato liberato dalla pressa e assistito sul posto, per poi essere trasferito all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.