Capaccio Paestum, 19 indagati per multe annullate: coinvolto anche l’ex sindaco Alfieri

La Procura di Salerno ha iscritto nel registro degli indagati 19 persone con l’accusa di falsità materiale in atti pubblici, aggravata dal concorso. L’inchiesta riguarda il Comune di Capaccio Paestum e vede coinvolto anche l’ex sindaco Franco Alfieri, già destinatario di una misura cautelare in un altro procedimento su presunti appalti truccati.
Secondo i magistrati, sarebbero state annullate 19 contravvenzioni senza motivazioni ritenute plausibili. Oltre ad Alfieri, risultano indagati due ex amministratori, tre dipendenti comunali e alcuni familiari degli amministratori.
La Procura intende fare chiarezza su una vicenda che apre un nuovo fronte giudiziario attorno all’ex fascia tricolore e al municipio del centro cilentano.