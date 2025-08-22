Cardarelli, paziente colpito da botulino fuori pericolo: “Grazie ai medici straordinari”

“Ha ripreso quasi tutta la vista, ma siamo indietro con la deglutizione: non può ancora mangiare, però il peggio è passato”. Così la moglie di Salvatore, uno dei primi colpiti dal botulino a Diamante.

“Ha ripreso quasi tutta la vista, ma siamo indietro con la deglutizione: non può ancora mangiare, però il peggio è passato”. Così la moglie di Salvatore, uno dei primi colpiti dal botulino a Diamante (Calabria), ha raccontato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli i progressi del marito, ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’uomo non è più in pericolo di vita dopo giorni drammatici. “Quando è arrivato dal pronto soccorso della Calabria non riusciva nemmeno a tenere gli occhi aperti e a parlare – ha ricordato Borrelli –. Oggi possiamo festeggiare una buona notizia grazie alla straordinaria professionalità del Cardarelli. La sanità pubblica resta un’eccellenza”.

Il deputato ha colto l’occasione per lanciare un duplice appello: alla donazione di sangue e organi, e alla scuola di Bologna dove Salvatore lavora con un contratto a termine, chiedendo di attendere il suo ritorno senza sostituirlo.

La moglie Nicoletta ha ripercorso quei giorni drammatici: “Abbiamo fatto una corsa della speranza, andata per fortuna a buon fine. Siamo passati dalla vacanza in Calabria a una lotta tra la vita e la morte. Quando ci siamo accorti che qualcosa non andava, i medici calabresi hanno subito ipotizzato il botulino e ci hanno indirizzato al Cardarelli, dove è stato ricoverato in codice rosso e immediatamente trattato con l’antidoto. Un ringraziamento particolare va a tutto il personale per la professionalità e l’empatia dimostrate”.