Cava de’ Tirreni festeggia i 100 anni di Concetta Marzano

Giovedì 21 agosto, a Cava de’ Tirreni, è stato celebrato il prestigioso traguardo dei 100 anni della signora Concetta Marzano.

Per l’occasione, il sindaco Vincenzo Servalli, accompagnato dall’assessore Adolfo Salsano e dal consigliere Danilo Leo, ha fatto visita alla centenaria per portare i saluti della città e dell’Amministrazione comunale.

La signora Concetta ha spento le sue cento candeline circondata dall’affetto dei cinque figli, dei nipoti e dei pronipoti, in una giornata di grande festa ed emozione condivisa con l’intera comunità.

