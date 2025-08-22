Droga nascosta in un forno a Sarno: condannato a due anni e due mesi un 55enne

È stato condannato a due anni e due mesi di reclusione un 55enne di Sarno, riconosciuto colpevole di possesso di ingenti quantitativi di droga.

È stato condannato a due anni e due mesi di reclusione un 55enne di Sarno, riconosciuto colpevole di possesso di ingenti quantitativi di droga. La sentenza, emessa con rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, riguarda l’uomo che, insieme al fratello poi prosciolto, era stato sottoposto a un controllo lo scorso novembre da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Nocera Inferiore.

Durante il blitz, i militari scoprirono in un forno esterno da cortile, nella periferia di Sarno, un chilo e 300 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento e a una somma di 3.500 euro, inizialmente ritenuta provento di spaccio, come riportato da “Il Mattino“.

Entrambi i fratelli finirono ai domiciliari su disposizione della Procura, ma nel corso del procedimento il secondo indagato è stato prosciolto, non essendo emersi legami con il possesso dello stupefacente.

La condanna resta quindi a carico del solo 55enne. Una volta depositate le motivazioni della sentenza, la difesa potrà valutare un eventuale ricorso in appello.