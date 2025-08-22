Foto intime condivise senza consenso: bufera sul gruppo Facebook da 32mila iscritti

La vicesegretaria provinciale di Azione, Imma Zinnia, è intervenuta con un duro comunicato, respingendo le giustificazioni di chi ha parlato di “scherzo” o “goliardia”.

Scoppia la polemica dopo la scoperta di un gruppo Facebook con oltre 32mila membri, in cui uomini hanno diffuso immagini intime delle proprie mogli senza alcun consenso.

La vicesegretaria provinciale di Azione, Imma Zinnia, è intervenuta con un duro comunicato, respingendo le giustificazioni di chi ha parlato di “scherzo” o “goliardia”.

“Si tratta dell’ennesima espressione del patriarcato travestito da passatempo digitale”, ha dichiarato.

Zinnia ha evidenziato come il problema non sia solo tecnologico, ma culturale: “Si può chiudere un gruppo, ma non si può chiudere una mentalità che riduce le donne a oggetti di proprietà. Finché ci sarà chi ride, commenta e applaude, questa violenza continuerà a mascherarsi da intrattenimento”.

Per la dirigente politica, non è questione di divertimento ma di violenza, che deve essere riconosciuta e perseguita con fermezza. “Chiudere un gruppo non basta: serve applicare con rigore le leggi esistenti, imporre alle piattaforme digitali la piena responsabilità e introdurre nelle scuole un’educazione digitale e di genere”.

Zinnia ha concluso sottolineando che la dignità e la libertà delle donne “non possono essere oggetto di condivisione o derisione online, ma rappresentano la misura della civiltà di un Paese”.