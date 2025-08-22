Giugliano, cane morto di stenti: la proprietaria ancora in vacanza. Borrelli: “Caso vergognoso di disumanità”

Non rientra ancora dalle vacanze la proprietaria del cane ritrovato morto a Giugliano, legato a una cyclette all’interno di un cortile, senza acqua né cibo, esposto per giorni al sole cocente. Una vicenda che ha suscitato indignazione e dolore, portata all’attenzione pubblica dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Il caso, già definito uno dei più atroci episodi di abbandono e maltrattamento animale registrati negli ultimi mesi, mostra contorni ancora più inquietanti: mentre l’animale perdeva la vita tra atroci sofferenze, la padrona avrebbe continuato tranquillamente le proprie ferie, senza preoccuparsi minimamente delle condizioni del suo cane. “Ci troviamo di fronte a un caso vergognoso di disumanità nei confronti degli animali e di mancanza totale di dignità – ha dichiarato Borrelli –. La padrona del cane morto dopo atroci sofferenze nel cortile di casa a Giugliano, dove era stato abbandonato senza acqua né cibo, trascorre ancora comodamente le sue ferie invece di tornare ad assumersi le proprie responsabilità. Un atteggiamento che lascia senza parole”. Il deputato ha anche puntato il dito contro le lacune nella tutela dei diritti degli animali, evidenziando come la recente approvazione del ddl 1308 non abbia finora prodotto gli effetti sperati: “Animali direttamente portatori di diritti? Per ora non vediamo nulla di tutto questo – ha sottolineato – e continuiamo ad assistere a maltrattamenti e abbandoni senza che la crudeltà dei responsabili venga punita come meriterebbero”. Il caso di Giugliano riaccende dunque il dibattito sul rafforzamento delle leggi contro l’abbandono e il maltrattamento animale, fenomeni che in estate registrano purtroppo un picco preoccupante.